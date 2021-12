Câmara começa recesso sem enviar ao Conselho de Ética caso de deputado investigado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados entrou no recesso sem ter encaminhado ao Conselho de Ética o processo que pode resultar na cassação do deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA), suspeito de desviar recursos da Saúde viabilizados por emendas parlamentares. O presidente do órgão, Paulo Azi (DEMBA), tem dito que vai definir o relator quando o caso chegar em suas mãos. A Polícia Federal flagrou Maranhãozinho manuseando uma grande quantidade de dinheiro vivo que teria origem nos desvios.

