Caciques do PSDB entregarão carta a Eduardo Leite com apelo para que fique no partido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPARESS) - Caciques tucanos farão um derradeiro esforço para manter o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na legenda, evitando sua saída para o PSD.

Uma carta com um apelo ao gaúcho para que fique na legenda será entregue a ele nesta sexta-feira (18). Será assinada por ex-presidentes tucanos, candidatos a governador e diversos deputados e senadores.

De maneira sutil, o recado contido no documento é que vale a pena Leite buscar a candidatura a presidente ficando no partido, aproveitando-se da dificuldade do governador de São Paulo, João Doria, em decolar nas pesquisas.

A alternativa seria aventurar-se no PSD, um partido com alas pró-Lula e pró-Bolsonaro. Para efetivar a candidatura presidencial de Leite, no entanto, o PSDB teria de ignorar o resultado da prévia do ano passado, em que Doria se saiu vencedor.

Defensores internos da candidatura presidencial de Leite pelo PSDB dizem estar otimistas com os sinais demonstrados por ele.

"Meu sentimento é que ele compreendeu que o risco de sair é muito maior do que o risco de ficar", diz o deputado federal Aécio Neves (MG).