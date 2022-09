Buscas por Padre Kelmon atingem nível mais alto na escala do Google

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação no debate presidencial da TV Globo nesta quinta-feira (29) de Padre Kelmon, candidato do PTB, fez disparar as buscas pelo seu nome no Google.

Ele chamou a atenção no debate com falas controversas ao rivalizar com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Soraya Thronicke (União Brasil) e ao realizar tabelinhas com Jair Bolsonaro (PL).

Antes do encontro, Kelmon registrava menos de 1 na escala de buscas do Google, que oscila de 0 a 100. Com o debate, o candidato chegou ao nível mais alto de procura.

Os termos mais buscados foram "padre kelmon", "padre kelmon festa junina" (em referência a resposta de Soraya Thronicke a ele), "candidato padre kell", "padre kelmon x lula", "padre kelmon laranja", "memes do padre kelmon", "o padre kelmon é padre?" e "padre kelvin candidato".

Todos esses termos registraram aumento repentino, correspondente à alta igual ou superior a 5.000% na comparação do horário do debate com o período anterior.

O pico de buscas ocorreu à 0h, durante o debate, e os estados que mais buscaram por Kelmon foram Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

"Quem é Padre Kelmon" foi a pergunta com maior crescimento no Google no Brasil na comparação das últimas 24h com o período anterior, com alta de mais de 3.400%.

Padre Kelmon entrou na corrida pelo Palácio do Planalto após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negar por unanimidade, em 1º de setembro, o registro de candidatura de Roberto Jefferson (PTB).

Os ministros consideraram que o petebista está inelegível até dezembro de 2023 por condenação no escândalo do mensalão.

Kelmon Luis da Silva Souza tem 45 anos, é natural de Acajutiba (BA) e tem como vice Pastor Gamonal (PTB), que preside interinamente o Movimento Cristão Conservador do partido.

No site do PTB, Padre Kelmon é descrito como "homem cristão, conservador e de direita, que sempre se dedicou à igreja e ao combate da esquerda no país". Ele ajudou a criar o Movimento Cristão Conservador e lidera o Movimento Cristão Conservador Latino Americano (Meccla).