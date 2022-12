Bruno Dantas toma posse no TCU e diz que patriota não destrói patrimônio público

Ele também lembrou a atuação do TCU contra a propagação de informações falsas, a que chamou peculato informacional, com dinheiro público.

Durante as eleições, o tribunal atuou no processo constatando que não houve irregularidades no processo, por orientação de Dantas. A amostra, que segundo o TCU tem grau estatístico de confiabilidade de 99%, foi comparada aos resultados divulgados pelo TSE.

"Eu poderia, ministro Alexandre de Moraes, repetir cada palavra pronunciada por vossa excelência na solenidade de 12 de dezembro último, por ocasião da diplomação do presidente e do vice-presidente da República eleitos.

Ele também enalteceu o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou para sentar-se na mesa de honra do evento, quebrando o protocolo da cerimônia.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, tomou posse nesta quarta-feira (14) com discurso que trouxe críticas aos atos de violência que ocorreram na capital federal na segunda-feira (12).

