Brasileiros na Nova Zelândia abrem votação no exterior

Cidades com mais e menos eleitores brasileiros pelo mundo. Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são as cidades que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior, segundo o TSE.

Neste ano, mais de 697 mil pessoas que moram em outros países poderão votar. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número é 39,21% maior que o de 2018, quando foram realizadas as últimas eleições para presidente.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As eleições brasileiras já começaram na Nova Zelândia. A votação teve início às 8h de domingo no horário local —16h de sábado (1º), em Brasília.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.