Brasil tem 156,4 milhões de eleitores e eleitoras aptos a votar, diz TSE

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Levantamento realizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) constatou que o Brasil possui 156.454.011 eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições gerais deste ano, um aumento de 6,21% na comparação com o pleito de 2018, quando 147.306.275 de pessoas estavam habilitadas a votar.

Com o primeiro turno previsto para acontecer em 2 de outubro, os brasileiros poderão eleger o próximo presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Segundo o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, o número representa "o maior eleitorado cadastrado da história brasileira", o que demonstra "a pujança cívica da cidadania", completou. O magistrado também exaltou a segurança das urnas eletrônicas, em resposta aos reiterados ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral do país.

"Este é mais um serviço que a Justiça Eleitoral presta, como tem feito em 90 anos de existência, e em mais de 25 anos do sistema eletrônico de votação em prol da democracia, em prol de um sistema seguro, transparente e auditável", afirmou Fachin.

PERFIL DOS VOTANTES

Conforme o TSE, os eleitores brasileiros estão distribuídos nos 5.570 municípios, além de 181 cidades espalhadas em outros países. No total, são 496.512 seções eleitorais distribuídas em 2.637 zonas eleitorais.

As mulheres são maioria entre as pessoas aptas a votar nas eleições de 2022, com 82.373.164 eleitoras, o equivalente a 52,65% do total. Os homens são 74.044.065 (47,33%). Há outros 36.782 votantes que não informaram a identidade de gênero, o que corresponde a 0,02% dos votantes.

O TSE também apontou aumento significativo no número de transgêneros, transexuais e travestis que solicitaram o uso do nome social para votar. Neste ano serão 37.646 votantes, ante 7.945 em 2018 — um aumento de 29.701 pessoas.

A Justiça Eleitoral também informou que o país possui mais de dois milhões de jovens entre 16 e 17 anos que poderão votar no pleito geral de outubro (2.116.781). Para esses eleitores, o voto é facultativo. O mesmo vale para pessoas acima de 70 anos, que em 2022 somam 14.893.281 de eleitores.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

De acordo com o TSE, o estado de São Paulo ainda é o maior colégio eleitoral do Brasil, com 22,16% de todos os eleitores. Minas Gerais aparece em segundo lugar, com 10,41% dos votantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com 8,2% dos eleitores. No total, a região Sudeste concentra 42,64% do eleitorado nacional.

A região Nordeste aparece em segundo lugar no número total de eleitores, com 27,11%. Em terceiro aparece o Sul, com 14,42%, seguido pelo Norte, com 8,03% e o Centro-Oeste, com 7,38%.

BIOMETRIA

Três em cada quatro eleitores já fizeram a identificação biométrica na Justiça Eleitoral. Ao todo, 118.151.926 serão identificados por meio das impressões digitais, o que corresponde a 75,51% do total. Outros 38.320.884 brasileiros, ou 24,48%, ainda estão sem biometria.