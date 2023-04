Brasil mantém em banho-maria ação que poderia ajudar mulheres presas na Alemanha

Para o convite ser plenamente aceito, no entanto, é preciso haver a aprovação do Itamaraty e depois a chancela do Congresso Nacional, o que, dois anos depois, ainda não ocorreu.

A proposta para o Brasil integrar-se à agência foi feita em março de 2021, por meio de convite ao Ministério Público Federal. Com isso, investigações e procedimentos criminais do país seriam aceitos automaticamente pelos países europeus.

