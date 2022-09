Brasil está 'regredindo de mãos dadas com a barbárie', diz Soraya Thronicke sobre morte de apoiador de Lula

"Tem gente morrendo no Brasil por causa de adversidade política e partidária. Enquanto eles brigam, quem apanha é o povo brasileiro", escreveu. "Envergonham o País com corrupção, nos distraem com a polarização e, além disso, derramam sangue alheio."

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A candidata à Presidência pela União Brasil, Soraya Thronicke, afirmou que o Brasil está regredindo de mãos dadas com a barbárie. O comentário foi postado em uma rede social em reação à morte de um homem que defendia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).

