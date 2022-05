Braga relembra saída da Pepsi do Brasil e alerta sobre risco de desemprego no país com decreto no polo de concentrados

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) explicou nesta quarta-feira (4), que o decreto que zera a alíquota do Imposto sobre Produtos Importados (IPI) e altera as Tabelas de Incidência sobre Produtos Industrializados (TIPI) para processos de bebidas não alcoólicas, pode fazer com que algumas empresas do Amazonas saiam do país.

O pré-candidato ao Governo do Amazonas compartilhou nas redes sociais um protesto em Presidente Figueiredo contra os decretos que prejudicam a Zona Franca de Manaus (ZFM) e a indústria de refrigerantes no município, e aproveitou para citar empresas que saíram do Brasil por conta das medidas do Governo Federal.

"Mais de 7.000 empregos no interior estão em risco. Esse decreto acaba com o polo de concentrados no Amazonas. Bota em risco nossos empregos e pode tirar do Brasil, não do Amazonas, uma das 4 fábricas da Coca Cola pelo mundo. Aliás, a Pepsi já se retirou do Polo Industrial de Manaus após 20 anos de funcionamento. E não foi gerar empregos no sul ou no sudeste, foi gerar emprego fora do Brasil. O que há de bom para o Brasil nisso?", indagou o senador.

Nesta terça-feira (3), Braga esteve em reunião com o ministro Alexandre Moraes para apresentar uma ação contra os decretos do Governo Bolsonaro que prejudicam diretamente a ZFM.