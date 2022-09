Braga promete construir 42 novos hospitais caso seja eleito governador do Amazonas

A postagem foi feita no Instagram, na manhã desse domingo (25). No post ele explica que vai zerar a fila do Sisreg em 120 dias, vai construir 3 hospitais em Manaus, realizar um concurso para 6 mil policiais, construir clínica para autistas e pessoas com deficiência e criar o programa Novo Cidadão para pagar auxílio de R$ 500.

Manaus/AM - Por meio das redes sociais, o candidato ao Governo do Amazonas pelo MDB, Eduardo Braga, prometeu construir 42 novos hospitais no estado. Além disto, o emedebista disse que também pretende construir 30 mil novas casas populares.

