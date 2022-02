Braga diz estar preocupado com melhora do transporte público e aumento da tarifa

O pré-candidato ao Senado, o senador Eduardo Braga (MDB) disse que estar preocupado com a melhora do transporte público e que é o valor da tarifa precisa ser freada no setor, durante o 11⁰ Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasília, nesta terça-feira (15).

"Minha preocupação é encontrar alternativas para melhorar o transporte público, aliviando os custos do setor e freando o aumento das tarifas para a população, já tão castigada pela crise e pela escalada da inflação", escreveu o parlamentar nas redes sociais.

A conferência reuniu lideranças da engenharia, agronomia e geociência de todo o Brasil, para que sejam definidos calendários, planos de trabalhos e os coordenadores do ano. Além de promover conversas entre lideranças e parlamentares sobre projetos e legislações do sistema.

Na fala do senador também foi destacado a importância da engenharia no desenvolvimento nacional, que está presente em todas as áreas, do agronegócio, da mineração à produção de petróleo.

"Vamos também votar o PLC 31/14, que estabelece a Política Nacional de Manutenção Predial. Temos ainda que modificar a política de licenciamento ambiental para enfrentar os desafios da infraestrutura", disse.