Braga comemora pagamento de auxílio para taxistas: 'Emenda de nossa autoria'

Manaus/AM - O pré-candidato ao Senado, Eduardo Braga (MDB), comemorou o anúncio do pagamento do Auxílio para caminhoneiros e taxistas que começa a ser pago em agosto. Por meio das redes sociais, Braga disse que o valor dará alívio aos profissionais desta categoria.

"Foi uma emenda de nossa autoria que garantiu o auxílio aos taxistas. Alívio bem-vindo para quem depende do combustível para assegurar o pão de cada dia. O próximo passo é tentar estender o benefício a motoristas de aplicativos", lembrou Braga.

Nessa segunda-feira (25), o governo federal definiu que o Auxílio Caminhoneiro será pago em duas parcelas, somando R$ 2 mil no total. Cada parcela do benefício é de R$ 1 mil, que serão pagas até dezembro. O pagamento de agosto será no dia 9. O mesmo vai acontecer com o Auxílio Taxista.

Em agosto, assim como os caminhoneiros, os taxistas também receberão duas parcelas do benefício, mas o valor poderá variar. O limite máximo de cada parcela é de R$ 1 mil, podendo somar até R$ 2 mil ao todo neste primeiro momento.

No entanto, o valor vai depender do número de taxistas cadastrados. O pagamento será em 16 de agosto. As prefeituras têm até 31 de julho para informar ao governo federal quantos.