Braga assina carta de compromisso com a Ética e Boa Governança

De acordo com Braga, o principal motivo da assinatura é o compromisso na defesa da democracia. “Estamos comprometidos com a ordem e o respeito à democracia. Estivemos hoje na Arquidiocese de Manaus, para a assinatura da Carta Compromisso com a Ética e pela Boa Governança do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção”, disse por meio das redes sociais.

Manaus/AM - Ao lado da candidata ao cargo de vice-governadora, Anne Moura, o candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), assinou, na manhã desta terça-feira (23), a carta de compromisso com a Ética e Boa Governança, na Arquidiocese de Manaus.

