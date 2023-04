Braço direito de Bruno Covas questiona Nunes por dizer que colocou a prefeitura em ordem

Nunes tem articulado politicamente para consolidar um arco amplo de alianças para as eleições de 2024. Mais recentemente, o prefeito intensificou conversas com PSD, PL e PP. No entanto, acumula desgastes nos últimos anos com alas do PSDB que acreditam que medidas de sua gestão desviam das propostas defendidas por Bruno Covas.

Por meio de sua assessoria de comunicação, Nunes encaminhou à coluna a resposta que enviou a Faria nas redes sociais: "Com certeza absoluta, não. Digo, sempre, que é gestão Bruno Covas. Não tem absolutamente nada que não leve o nome do Bruno".

Também tucano, Faria diz ao Painel, da Folha de S.Paulo, que não é a primeira vez que vê o prefeito "se vangloriar de algo em detrimento do período em que o Bruno era prefeito, prática comum de alguns políticos para depreciar as gestões anteriores de seus adversários, o que não deveria ser o caso".

Braço direito de Bruno Covas, que foi eleito em 2020 para ser prefeito de São Paulo com Nunes como vice e morreu no ano seguinte, Faria compartilhou o trecho da entrevista de Nunes nas redes sociais e perguntou: "Bruno Covas deixou a casa uma bagunça?".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.