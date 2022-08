Boulos terá mesma verba de campanha que psolistas que disputarão reeleição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Puxador de votos do PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos terá a mesma verba partidária dos candidatos à reeleição para deputado federal do partido no estado, Ivan Valente, Luiza Erundina e Sâmia Bomfim. Cada um receberá cerca de R$ 1,8 milhão

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.