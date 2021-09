Boulos pode abrir palanque para mais de um candidato a presidente em troca de apoio ao governo de SP

O PDT tem oferecido apoio ao líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e, em troca, ele retribuiria abrindo espaço para Ciro aparecer com ele.

Com forte articulação do PDT pelo apoio ao nome de Ciro Gomes (PDT) na disputa pela presidência, Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato ao governo paulista em 2022, pode dar palanque a mais de um presidenciável.

