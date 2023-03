Boulos ouve de petistas que aval de Lula não garante apoio da militância em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião na segunda-feira (20) com a Executiva do PT na cidade de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) ouviu de apoiadores da legenda que o aval que ele recebeu do presidente Lula (PT) para ser o representante das duas siglas na disputa pela prefeitura da capital não bastará para que seja abraçado pela militância municipal.

Para que isso aconteça, disseram os petistas, Boulos precisará percorrer os diretórios zonais do PT em São Paulo, conversar com militantes, fazer reuniões com as bases da legenda. O parlamentar se comprometeu a fazer esse roteiro, como mostrou o Painel.

O líder do MTST ouviu na reunião uma história em forma de recado: Lula apoiou Plínio de Arruda Sampaio em 1988 e Alozio Mercadante em 1996 como candidatos petistas à Prefeitura de São Paulo. A militância na cidade optou por Luiza Erundina (PSOL), que acabou representando a sigla nas duas ocasiões. Atualmente deputada federal, ela foi prefeita de 1989 a 1992.

Boulos demonstrou ter entendido a mensagem e disse que pretende ir com o PT por inteiro nas eleições, sem divisões, o que também foi entendido como um recado à família Tatto, que tem contestado o acordo feito entre o presidente da República e o psolista.