Boulos e Rodrigo Garcia participarão de seminário com prefeitos de cidades pequenas de SP

Também estão na programação do seminário palestras de nomes como o secretário estadual de Educação de SP, Rossieli Soares, o secretário estadual de Saúde de SP, Jean Gorinchteyn, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e o secretário de Direitos Autorais do governo federal, Felipe Carmona.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato do PSOL ao Governo de São Paulo, Guilherme Boulos, vai se reunir na quinta-feira (11) com mais de 50 prefeitos de cidades com menos de 50 mil habitantes em um seminário organizado pela Associação dos Municípios de Pequeno Porte de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.