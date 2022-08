Boulos e líder do MST quebram protocolo e pedem voto em Lula em ato pela democracia​

Antes quem também pediu voto em Lula em fala no ato foi João Paulo Rodrigues, integrante da direção nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

A fala do candidato a deputado federal se deu após grande parte do público já ter dispersado e diversos políticos e entidades sindicais e estudantis passarem a fazer discursos.

