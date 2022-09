Boulos denuncia PMs à Corregedoria por tentativa de detenção na avenida Paulista

Conforme a Folha de S.Paulo mostrou, em suas redes sociais, o policial compartilhou vídeos de Jair Bolsonaro. Acima de um dos vídeos do presidente, postado no fim do ano passado, ele escreveu o jargão de Bolsonaro: "Brasil acima de tudo Deus acima de todos".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) fez nesta terça-feira (27) uma denúncia à Corregedoria da Polícia Militar sobre a atuação de policiais durante confusão com o MBL (Movimento Brasil Livre) no domingo (25) na avenida Paulista.

