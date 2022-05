Bosco Saraiva afirma que a Zona Franca de Manaus não significa renúncia fiscal

Manaus/AM - O deputado federal, Bosco Saraiva (Solidariedade) afirmou nesta terça-feira (10), que pessoas que desconhecem o Amazonas pensam que a Zona Franca de Manaus (ZFM) significa renúncia fiscal. Dois decretos do Governo Federal que prejudicavam o modelo econômico do estado foram suspensos em medida cautelar no Supremo Tribunal Federal (STF), após uma ação protocolada por Bosco.

O parlamentar citou o livro "Amazônia um pouco antes e além depois", do mestre Samuel Benchimol, onde ele já tinha ideia - entre os séculos 19 e 20 - que o Amazonas jamais encontraria seu processo de crescimento e desenvolvimento sem a criação de uma área incentivada capaz de permitir maior integração nacional, que no caso é a ZFM.

"Pensar que a Zona Franca de Manaus significa renúncia fiscal, é próprio daqueles que desconhecem totalmente a peculiaridade do estado do Amazonas. Ensinou muito bem o mestre Samuel Benchimol", afirmou o parlamentar.

O ministro Alexandre de Moraes suspendeu no dia 6 de maio, os decretos de Bolsonaro que reduziam a zero a alíquota do Polo de Concentrados e a redução de 35% no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e afetava diretamente indústrias e os empregos da Zona Franca.