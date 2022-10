Bolsonaro vence no estado de SP, mas perde para Lula na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado neste domingo (2) no estado de São Paulo, mas perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital, maior cidade do país. Eles se enfrentarão no segundo turno da eleição presidencial, no próximo dia 30.

Bolsonaro obteve 47,71% dos votos entre paulistas, contra 40,89% do petista. Simone Tebet (MDB) teve 6,34% e Ciro Gomes (PDT), 3,50%.

Nas 16 maiores cidades do interior e do litoral paulista, o domínio foi do atual chefe do Executivo.

Já nos maiores municípios da Grande São Paulo, o petista venceu em São Bernardo do Campo, seu berço político, Osasco, Diadema, Mauá e Carapicuíba.

Na capital paulista, Lula teve 47,54% dos votos, contra 37,99% do presidente, que foi o mais votado em apenas 17 zonas eleitorais.