Bolsonaro vai se dedicar a municípios sem segundo turno em 2024

De acordo com o senador, o ex-presidente vai dar a palavra final sobre os principais candidatos nos grandes centros. Ele próprio é um dos nomes colocados para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro.

Ainda que tenha vencido em 16 capitais contra 11 do PT, Bolsonaro teve um desempenho eleitoral melhor em cidades menores em comparação com 2018.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve se empenhar especialmente como cabo eleitoral nas disputas municipais do ano que vem em cidades menores, com menos de 200 mil habitantes. A avaliação, segundo o filho e senador Flávio Bolsonaro (PL), é que o ex-mandatário tem grande capacidade de transferência de votos nesses locais.

