Bolsonaro vai revisitar caso BNDES em live, mirando rejeição de Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai revisitar na live semanal desta quinta (27) um dos temas mais utilizados nas últimas eleições contra o PT: o uso do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) para financiar obras e empresas envolvidas na Lava Jato e em escândalos de corrupção.

A volta ao assunto é parte da estratégia do Palácio do Planalto de mirar temas que nas últimas eleições influenciaram o antipetismo, como forma de tentar aumentar a rejeição ao ex-presidente Lula.

A expectativa, segundo fontes do Planalto, é que as explicações sobre as irregularidades das gestões petistas no BNDES fiquem por conta do atual presidente no banco, Gustavo Montezano.

O uso do caso BNDES foi anunciado por Flávio Bolsonaro em postagem no Instagram.

"Entre 2003 e 2014 foram 500 BILHÕES DE REAIS e parte disso com obras lá fora. Preocupação ZERO com o dinheiro do povo!", postou o 01 de Bolsonaro.