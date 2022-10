Bolsonaro teve mais votos neste ano do que no 1º turno de 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve mais votos no primeiro turno deste ano do que teve em 2018, quando foi eleito presidente da República. Com 99,18% das seções totalizadas, o presidente já tinha 50.875.492 votos (43,36%), atrás do ex-presidenteLuiz Inácio Lula da Silva (PT), com 56.603.934 votos (48,24%).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.