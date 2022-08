Bolsonaro restringe novas sabatinas para evitar risco de confronto

A campanha bolsonarista avalia que ele derrapou ao atacar as mulheres, embora minimizem o impacto eleitoral do episódio. Além de ter se mostrado machista, o que não contribui para vencer a rejeição do eleitorado feminino, ele provocou forte reação dos adversários.

Bolsonaro e Lula mantiveram suspense sobre a ida ao debate de domingo, organizado pela Folha de S.Paulo, pelo UOL e pelas TVs Bandeirantes e Cultura, justamente porque avaliaram até o último minuto o que tinham a ganhar e a perder com a participação no encontro.

