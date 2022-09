Bolsonaro recusa convite para sabatina; debate vai discutir o País

A campanha do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, informou que ele não vai participar da série de sabatinas com os presidenciáveis organizada peloem parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Bolsonaro foi sorteado para abrir a série de encontros com os quatro principais candidatos ao Palácio do Planalto, entre os dias 16 e 21 de setembro - sempre a partir das 10 horas, na sede da fundação, em Higienópolis, na capital paulista.

Para substituir a sabatina presidencial, vai ser realizado hoje, no mesmo local, um debate, no qual especialistas vão discutir caminhos e propostas para o País e ações que poderão ser adotadas pelo futuro presidente. O evento terá transmissão online pelo Estadão e também nas redes sociais da FAAP.

Participam deste debate Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação e mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School; Náila Nucci, professora da FAAP e assessora jurídica do Conselho Regional de Medicina de São Paulo; e Pedro Nery, colunista do Estadão e doutor em Economia. O evento terá três blocos de discussões. Uma cadeira vazia será colocada no palco para simbolizar a ausência de Bolsonaro.

Além do presidente, outros três candidatos foram convidados para as sabatinas Estadão/FAAP: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

A assessoria de Lula informou que ele não vai participar. Ciro e Simone já confirmaram presença nos eventos. A candidata do MDB será entrevistada na segunda-feira, dia 19, e o postulante do PDT na quarta-feira, dia 21.

PARTICIPAÇÃO

Assinantes do Estadão poderão participar presencialmente das sabatinas. Haverá limite de cem vagas por sabatina e o Estadão vai fazer uma triagem entre os assinantes que manifestarem interesse e preencherem o formulário em estadao.com.br/e/inscrições.

O Estadão não vai prover qualquer ajuda de custo para viabilizar a participação dos assinantes. O interessado precisa estar vacinado contra a covid-19 e deve apresentar o comprovante de imunização no momento da entrada na sede da FAAP.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.