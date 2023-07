Bolsonaro recebeu mais de R$ 17 milhões via PIX, aponta Coaf

Bolsonaro afirmou que já recebeu o suficiente para pagar todas as multas que recebeu em processos judiciais. No entanto, o ex-presidente não detalhou quanto dinheiro recebeu e de onde veio.

O Coaf obteve os valores após receber um relatório do Banco Central. O relatório mostra que Bolsonaro recebeu mais de 769 mil transferências via Pix entre janeiro e julho deste ano. O valor total das transferências é de R$ 17.196.005,80.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou uma movimentação atípica de R$ 17 milhões na conta bancária do ex-presidente Jair Bolsonaro. O órgão suspeita que o dinheiro seja fruto de doações para pagar multas que Bolsonaro recebeu da Justiça, de acordo com reportagem da Folha de S.Paulo.

