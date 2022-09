Bolsonaro recebe ministros para café da manhã antes do desfile

Chegaram para o café da manhã no Alvorada, até por volta de 7h40, pelo menos 13 ministros do governo. Entre eles, estavam Paulo Guedes (Economia), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Carlos França (Relações Exteriores), Célio Faria (Secretaria de Governo), Marcelo Queiroga (Saúde) e Victor Godoy (Educação).

FOLHAPRESS - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe na manhã desta quarta-feira (7) ministros e alguns parlamentares para um café da manhã no Palácio do Alvorada, antes de seguirem para o desfile do Dia da Independência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.