Bolsonaro recebe alta de hospital após passar a noite internado em Brasília

Em julho de 2021, Bolsonaro também foi internado em São Paulo com obstrução no intestino. O presidente teve alta alguns dias depois e não passou por cirurgia.

O presidente interrompeu as férias em Santa Catarina após sentir dores abdominais. O problema no intestino é consequência da facada sofrida quando Bolsonaro era candidato à Presidência, durante as eleições de 2018.

"Falaram que ele estava com refluxo e dor no estômago", completou.

"Ele estava fazendo exames com os médicos da Presidência. Foi o que me informaram. Ela [Michelle Bolsonaro] estava até preocupada querendo ir embora logo para poder ir lá", disse o parlamentar.

Durante a sua fala no evento, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, surpreendeu ao informar que Bolsonaro havia faltado ao evento para realizar exames, sem dar mais detalhes na ocasião.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.