Bolsonaro prestará depoimento à PF sobre 8/1 na próxima quarta (26)

A PF abriu quatro frentes de investigação após os ataques dos bolsonaristas acampados no QG do Exército.

Bolsonaro vai depor em um dos inquéritos abertos pela PF, que mira os autores intelectuais da investida golpista que desaguou na invasão e depredação do Palácio do Planalto, Congresso e STF (Supremo Tribunal Federal).

