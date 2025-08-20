   Compartilhe este texto

Bolsonaro preparou pedido de asilo a Milei na Argentina, diz PF

Por Folha de São Paulo

20/08/2025 19h30 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) guardava no seu celular um pedido de asilo político direcionado a Javier Milei, presidente da Argentina. Localizado no celular apreendido do ex-presidente, o documento viabilizaria a sua saída do Brasil e foi criado após a deflagração de investigações sobre a suposta tentativa de um golpe de Estado, segundo a PF.

A carta com o pedido de asilo é citada no relatório em que a PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF (Supremo Tribunal Federal).

Os agentes afirmam que localizaram no celular do ex-presidente um arquivo de texto revelando que Bolsonaro "praticou atos para obter asilo político na Argentina". O documento foi salvo no celular do ex-presidente em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, quando foi determinada a entrega do passaporte de Bolsonaro.

Segundo a PF, o documento possui 33 páginas e está relacionado a um pedido de asilo político de Bolsonaro direcionado a Milei.

A polícia reproduziu trechos do texto, escrito em primeira pessoa. Na introdução, o documento diz: "De início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos". Em outro trecho, a carta pede asilo político "em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político".

O documento não contém assinatura. A PF também afirma que em 5 de dezembro de 2023, cerca de dois meses antes da última edição do documento, Bolsonaro informou ao ministro Alexandre de Moraes que viajaria para a Argentina de 7 a 11 de dezembro. O ex-presidente acompanhou a posse de Milei, em 10 de dezembro.

"Os elementos informativos encontrados indicam, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha em sua posse documento que viabilizaria sua evasão do Brasil em direção à República Argentina, notadamente após a deflagração de investigação pela Polícia Federal com a identificação de materialidade e autoridade delitiva quanto aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por organização criminosa", afirma o relatório da PF.

Bastidores da Política - Prefeitura precisa romper contrato com 'Águas de Manaus' Bastidores da Política
Prefeitura precisa romper contrato com 'Águas de Manaus'

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


20/08/2025

Motta ressuscita PEC da blindagem parlamentar, e texto pode avançar na Câmara

20/08/2025

Silas Malafaia é alvo de operação da PF e tem celular apreendido

20/08/2025

PF indicia Bolsonaro e Eduardo por suspeita de tentativa de obstruir julgamento

20/08/2025

Dino diz que Brasil vive 'deserto institucional' e que há 'tentação' de ativismo judicial

20/08/2025

Coautor da Lei Magnitsky nos EUA diz a governo Trump que sanção a Moraes é vergonhosa

20/08/2025

Deputado do PL usa verba pública para participar de inauguração de igreja nos EUA

20/08/2025

Helder Barbalho: 'A soberania nacional é inegociável'

20/08/2025

Comissão do Senado aprova texto-base do novo Código Eleitoral e ressuscita voto impresso

20/08/2025

Castro defende criação de Tribunal de Justiça Militar no RJ

20/08/2025

Família Bolsonaro vive 'momento difícil', diz Zema após ataques de Carlos Bolsonaro

20/08/2025

Gleisi defende decisão de Dino que desagradou a bancos e fala em 'Custo Bolsonaro'

20/08/2025

Neta de Lula diz que Janja não é uma primeira-dama 'típica' e ajuda a 'blindar' o avô

20/08/2025

Avaliação positiva do governo Lula sobe para 31%, contra 39% de negativa, aponta Quaest

20/08/2025

EUA cancelam evento militar com Brasil e acendem alerta na Defesa

19/08/2025

Tarcísio encontra pai de Neymar, Wesley Safadão e Felipe Araújo, 5 dias após jantar com Latino

19/08/2025

Obra completa de Fernando Henrique Cardoso vai ser reeditada a partir de 2026

19/08/2025

Câmara aprova urgência de projeto para punir deputados que barram trabalhos na Casa

19/08/2025

Empresário ligado a corrupção em São Bernardo diz à PF que R$ 1 mi veio de 'pequenas vendas'

19/08/2025

PP e União Brasil selam aliança com palmas a Bolsonaro, fala de Tarcísio e pressão por saída do governo

19/08/2025

Ciro Gomes discursa em ato do centrão e fala em unir centro-esquerda e centro-direita contra desastre

19/08/2025

Barroso defende postura do STF sobre liberdade de expressão, 'talvez com uma ou outra derrapada'

19/08/2025

STF se divide sobre ação de Dino para blindar Moraes, e ala vê falta de firmeza de bancos

19/08/2025

Diálogos com 'lobista dos tribunais' podem selar afastamento de desembargador do TJ de MT

19/08/2025

Câmara pauta projeto para punir deputados que barram trabalhos

19/08/2025

STF se divide sobre ação de Dino para blindar Moraes, e ala vê falta de firmeza de bancos

19/08/2025

Lula convoca reunião ministerial para a próxima semana

19/08/2025

PSDB perde seu último governador: 'Brasil mudou', diz Eduardo Riedel, que se filia ao PP

19/08/2025

Gleisi diz que decisão de Dino sobre aplicação de leis estrangeiras colocou 'pingos nos is'

19/08/2025

Projeto do governo Lula para regular big techs prevê suspensão de redes apenas por 'descumprimento generalizado'


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!