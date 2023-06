Bolsonaro posta vídeo em que pede forças para resistir

Sobre eventual apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bolsonaro desconversou: "Teria que conversar com ele". E disse, na sequência, ter "uma bala de prata" para as eleições de 2026.

A ação julgada teve como foco a reunião em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Na ocasião, a menos de três meses da eleição, Bolsonaro fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral, alegando estar se baseando em dados oficiais, além de buscar desacreditar ministros do TSE.

Com a decisão do TSE, o ex-presidente somente estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos, ficando afastado portanto de três eleições até lá (sendo uma delas a nacional de 2026).

"Peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Peço também a Ele, mais que sabedoria, peço força para resistir e coragem para decidir. Somos escravos das nossas decisões. Eu tenho dito que tem algo mais importante que a nossa vida. É a nossa liberdade", finaliza.

"Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida e pela missão de ser presidente dessa nação", afirma o ex-mandatário, em menção à facada que levou na campanha eleitoral de 2018. Há imagens do presidente com apoiadores e participando de motociatas.

