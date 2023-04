Bolsonaro passeia de lancha e pega carona de jet ski em Angra

Em 2018, a Folha revelou que o então deputado usava verba da Câmara dos Deputados para empregar Walderice Santos da Conceição, a Wal do Açaí, que prestava serviços em sua casa de veraneio e foi flagrada pela reportagem trabalhando em um comércio local em horário de expediente do Legislativo.

No vídeo, Bolsonaro é tietado pelos presentes, que o chamam de "meu presidente". Um dos apoiadores se aproxima com o jet ski e então o ex-presidente sobe na garupa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi filmado por apoiadores nesta sexta-feira (7) enquanto passeava de lancha e andava de jet ski em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro.

