Bolsonaro não vai dar golpe no 7 de Setembro, mas atos são preparação para isso, diz Marcos Nobre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o Cebrap, não acredita que haverá um golpe neste 7 de setembro. Mas a mobilização bolsonarista no feriado é, segundo ele, preparação para uma ruptura.

“O que Bolsonaro planeja é uma invasão do Capitólio organizada”, afirma Nobre em referência à multidão que ocupou o Congresso dos EUA em 6 de janeiro deste ano sob o estímulo de Donald Trump, presidente do país àquela altura.

O autor do livro “Ponto-final: a Guerra de Bolsonaro contra a Democracia” insiste que o campo democrático precisa entrar com urgência em um acordo, considerando que o objetivo de Bolsonaro é —e sempre foi— dar um golpe. Portanto, avaliações de cenário que sejam unicamente eleitorais são insuficientes neste momento.

De acordo com ele, o debate sobre o projeto autoritário de Bolsonaro precisa subir alguns degraus, tornando-se mais complexo. “As discussões têm sido muito rasas. Dizem: ‘Ele vai dar um golpe porque está desesperado’. Não é isso! Ou falam: ‘Lula já ganhou’. Não é assim.”

“A desarticulação da sociedade é tão grande que a impotência vira virtude. Como se a situação pudesse ser resolvida sozinha, como se a inércia fosse a melhor posição (‘não precisamos fazer nada, Bolsonaro já está derrotado’). Não temos um final feliz garantido”, diz Nobre à Folha de S.Paulo.

PERGUNTA - Devemos temer os protestos bolsonaristas neste 7 de Setembro?

MARCOS NOBRE - ​Depende da expectativa. Se a expectativa é: vai ter um golpe em 7 de setembro? Não, não vai. Se a expectativa é: é uma preparação para o golpe? É. Na verdade, é um exercício de mobilização de tropas, dá um efeito muito importante, esperar um golpe que não vem. Aí se faz um novo exercício e, novamente, é um golpe que não vem. Quando vem, você está despreparado pra ele.

Todo mundo compara [o que o bolsonarismo pode fazer] com a invasão do Capitólio, mas o episódio nos EUA foi muito desorganizado. O que Bolsonaro planeja é uma invasão do Capitólio organizada. Mais de um ano antes da eleição, ele começa a organizar como se dissesse: “Quando for para fazer, que não seja aquela bagunça dos EUA, aqui tem que ser bem feito”. Para tanto, ele precisa dessa mobilização no 7 de Setembro.

P. - O 7 de Setembro pode ser visto, então, como prévia de um possível golpe?

MN - Sim. É preciso deixar claro o seguinte: desde que se apresentou como candidato, o objetivo de Bolsonaro é dar o golpe. Há três caminhos para isso: a via eleitoral pura, um golpe antes da eleição, e um golpe combinado com a eleição.

É claro que o golpe pela vitória eleitoral seria mais simples para ele, mas, não tendo esse, há as outras duas opções, dependendo de como ele continuar. E ele continua muito bem posicionado para realizar qualquer um desses três caminhos. Mesmo depois de tudo o que ele fez e com o país na situação em que está, ele tem o apoio de um quarto do eleitorado.

A questão dele, portanto, é dar o golpe. O problema é o desequilíbrio entre esse projeto dele e o campo democrático brasileiro, que continua fazendo cálculos meramente eleitorais. O campo democrático joga amarelinha enquanto o Bolsonaro está montando um octógono de MMA, essa é a diferença. O campo democrático só pensa em termos eleitorais; para o Bolsonaro, não existe esse limite.

Essa clareza sobre o verdadeiro projeto do Bolsonaro tem se espalhado, mas ainda não é suficiente para unir o campo democrático. E a prova maior é que não houve impeachment. É um sinal desse desequilíbrio: de um lado, uma sociedade acostumada com regras democráticas e que, portanto, só pensa em termos eleitorais; do outro, alguém disposto a destruir a democracia.

Em vez de pensar em como defender a democracia para que exista eleição, esse campo fica fazendo cálculo eleitoral, avaliando como cada passo vai beneficiar o candidato A ou B.

Por isso, é importante parar de falar em arroubos e bravatas. Não é nem uma coisa nem outra, são etapas de um cronograma de um golpe. Vamos parar de usar palavras inadequadas.

P. - É preciso, então, levar Bolsonaro a sério quando ele diz ter três alternativas para o futuro: “estar preso, ser morto ou a vitória”?

MN - Sim. A única saída para ele é o golpe, mas isso é desde sempre. O grande objetivo dele não é ganhar eleição, é dar um golpe. A eleição é só um dos elementos táticos envolvidos nesse objetivo. Enquanto isso não ficar claro para todos, o combate ao Bolsonaro será cada vez mais complicado

Hoje, o cenário mais provável para ele é uma combinação de eleição com golpe, o que significa chegar ao segundo turno —e Bolsonaro tem plenas condições de fazer isso, principalmente se não houver uma candidatura de direita não bolsonarista. Se ele sair derrotado por uma diferença de, vamos dizer, 60% a 40%, estão dadas as condições para o golpe. E não é nem um pouco irrealista imaginar um cenário assim.

O objetivo dos bolsonaristas é diminuir ao máximo a margem em relação à candidatura Lula (se for mesmo o Lula em um segundo turno) para poder criar um clima necessário para um golpe. Esse é o objetivo.

A questão é a seguinte: é preciso ter um apoio muito grande contra o golpe para que ele não aconteça, o que implica um pacto da esquerda e da direita não bolsonarista. Sem esse pacto, o Bolsonaro sai na frente porque o objetivo dele não é eleitoral, a eleição é só mais um dos elementos no cronograma do golpe. E o outro lado tá pensando só em termos eleitorais.

P. - Setores da esquerda admitem que os atos da oposição neste 7 de Setembro serão mais modestos numericamente em relação aos protestos da turma de Bolsonaro. Não é um erro de estratégia insistir nessas manifestações mesmo sabendo que haverá esse descompasso?

​MN - Sem dúvida, mas o problema é mais profundo. O bolsonarismo tem um grau de organização muito mais elevado do que o campo democrático. Fala-se muito que Bolsonaro está fraco ou acuado, mas veja: qual o objetivo dele? Dar um golpe. E o que precisa para isso? Uma base de apoio numericamente significativa e fiel, uma máquina de propaganda e desinformação muito bem organizada, capaz de mobilizar em direção ao golpe. Ele tem tudo isso. E o campo democrático não tem hoje uma organização semelhante para contrarrestar esse movimento.

P. - Por quê?

MN - Primeiro pela razão eleitoral, que já vimos. Um lado diz que não vai se aproximar da esquerda para não beneficiar o Lula e rejeita o acordo. Para o grupo em torno da candidatura Lula, o ideal é enfrentar o Bolsonaro do ponto de vista eleitoral. Também não há interesse em se reunir com a direita não bolsonarista.

O que impede a aliança, então, é a eleição. Não percebem que a eleição é a miragem, é a cenoura que o Bolsonaro colocou ali na frente para todo mundo. Como se ele fosse parar na eleição, mas não vai.

O fato de não conseguir sequer fazer uma discussão dentro do campo democrático sobre o ato unificado é gravíssimo. Antes de organização, não há articulação, as pessoas não sentam para conversar sobre a gravidade do momento. O bolsonarismo está organizando estes protestos há mais de dois meses. O campo democrático precisa se reunir e reconhecer isso.

Sobre os atos de oposição do 7 de Setembro, eu só gostaria de separar o Grito dos Excluídos, que acontece todo Dia da Independência desde 1995. É uma manifestação tradicional, que deveríamos considerar à parte.

P. - O senhor falou que um dos caminhos do golpe seria via eleitoral pura. Como seria?

MN - É o caminho dos populismos autoritários da década de 2010. Instaura-se o autoritarismo pela via eleitoral. Depois de ganhar a eleição, vai destruindo as instituições por dentro.

Muitas pessoas me dizem: ‘Não é possível que o Bolsonaro tenha um projeto”. Eu respondo que todo autoritário tem um projeto, e a primeira etapa é destruir, ação na qual ele mobiliza um sentimento antissistema, que é muito forte. Só em um segundo momento é que vai realmente aparelhar todas as instituições e começar a restringir as liberdades.

A primeira etapa deu certo nos EUA, o que não deu certo foi a segunda, o golpe que Trump estava tentando.

Bolsonaro tem uma vantagem: Viktor Orbán foi eleito em 2010, Donald Trump em 2016. Ele teve tempo de acompanhar a invasão do Capitólio de maneira desorganizada, assim como teve tempo de ver a situação da Bolívia, na qual o golpe começou nas polícias, e não nas Forças Armadas.

P. - Com base em todas essas informações, diria que o golpe é o cenário mais provável?

MN - É preciso separar as duas coisas. A probabilidade de acontecer um golpe é uma, a probabilidade de ser bem-sucedido é outra.

Sobre o primeiro ponto: depende de como o campo democrático vai reagir a essas ameaças. Temos hoje a impressão de que essa consciência de que Bolsonaro tem um projeto autoritário e não vai ser domado está se espalhando. Mas não significa que ele tenha perdido a base de apoio, que é, em geral, antissistema e, em boa parte, autoritária. Esse apoio que ele tem é impressionante.

P. - Qual será a atitude dessa consciência de que o projeto de Bolsonaro é pra valer?

MN - Se o campo democrático continuar fazendo cálculo meramente eleitoral, aumenta a chance do golpe ser bem-sucedido. Se não ficar claro para esse campo, especialmente para a esquerda, que a direita não bolsonarista precisa ter uma candidatura competitiva, aumenta a probabilidade do golpe ser bem-sucedido. Se a direita não-bolsonarista não for capaz de construir uma candidatura competitiva, aumenta a probabilidade de sucesso de golpe. São todas essas coisas juntas.

É claro que Bolsonaro não vai, necessariamente, chamar ele mesmo o golpe. Pode não ser o iniciador, mas, evidentemente, se o golpe vem, ele é o único beneficiário possível.

P. - A mobilização dos policiais é hoje mais preocupante para uma eventual ruptura do que uma insurgência das Forças Armadas?

MN - Sobre as Forças Armadas, a gente não sabe. Sobre as polícias, a gente sabe muita coisa e o que se sabe é preocupante. As polícias são estudadas por vários centros de pesquisa competentes e, por isso, temos elementos para dizer que o bolsonarismo nessas corporações é muito significativo e radicalizado.

No caso das Forças Armadas, temos muito impressionismo, as pessoas acham isso ou aquilo. O que podemos dizer de objetivo em relação a elas é que não vão apoiar um golpe se houver uma grande organização em defesa da democracia.

Se o Bolsonaro conseguir criar um clima de divisão do país, que é o que ele vai tentar fazer até o ano que vem, radicalizando a população, aí, de fato, é muito difícil imaginar o que as Forças Armadas poderão fazer.

Bolsonaro sabe que precisa de organização. E o 7 de Setembro é a demonstração da organização, da mobilização e da capacidade de ação.

P. - Um grande teste?

MN - Sim, é quase uma manobra militar.

P. - Quando fala em uma grande maioria da população para deter o golpe, quer dizer o quê? Segundo o último Datafolha, 51% consideram o governo ruim ou péssimo, e 24%, regular. É suficiente?

MN - Acho razoável supor que sim. Mas é impressionante que exista um quarto que o apoia. Me choca quando dizem que Bolsonaro tá fraco, acabado, nas cordas Fraco em que termos? Eleitorais? Mas eleição para ele é só uma tática. Como está fraco se o objetivo dele não é a eleição, e sim o golpe?

Para o que ele quer —o caminho preferencial é uma combinação de segundo turno com golpe—, ele mantém perfeitamente a posição dele, contra todas as probabilidades. A situação do país é deplorável, estamos numa situação falimentar, de sofrimento social brutal, e um quarto apoia esse governo e tem disposição em votar nele.

Me preocupa que muitos achem que ele já está derrotado. E derrotado eleitoralmente, que ele só tem o golpe para dar. Não! A grande cartada dele é a combinação de golpe e eleição. Ele está bem posicionado para o projeto dele. Quem está mal posicionado é o campo democrático, que acha que já ganhou.

P. - Manifestações de cunho mais agressivo neste dia 7, estimuladas pelo presidente, poderiam afugentar o centrão, reduzindo apoio ao governo no Congresso?

MN - O que afugenta o centrão são duas coisas: falta de recursos estatais e de votos. Não faltam recursos para eles. No caso dos votos, há um problema regional, que é o Nordeste. Bolsonaro vai ter que ignorar o fato de que vários que estão no governo, que o apoiam agora, não vão apoia-lo na eleição no Nordeste porque seria suicídio eleitoral.

É uma ilusão achar que o centrão tem pudores contra radicalismos, isso não faz o menor sentido. Eles não têm nenhum problema com isso. O que importa é ter acesso aos fundos públicos mais do que os outros.

P. - Vê alguma possibilidade de impeachment?

MN - Não vejo nenhuma viabilidade para o impeachment. Para que fosse viável, o campo democrático deveria ter feito um investimento enorme pra reduzir essa base de apoio fiel para menos de 20%, no mínimo, algo que não aconteceu. Bolsonaro tem a presidência da Câmara, apoio de um quarto do eleitorado, uma máquina de desinformação e propaganda, uma base nas Forças Armadas e nas forças policiais. Tudo isso é muito bom como dispositivo, considerando o projeto que ele tem.

P. - Lembra-se de algum 7 de Setembro tão carregado como esse? Tão tenso?

MN - Os 150 anos da Independência, em 1972, foi muito carregado no sentido mais brutal que pode existir. Era o auge da ditadura militar, o auge dos assassinatos. Mas com essa ideia de um golpe no horizonte, não. Não existem precedentes nesse sentido de usar a data como prenúncio para um golpe, como exercício para um golpe.