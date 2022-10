Bolsonaro lidera no Rio com 51%, contra 41% de Lula, aponta Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 51% das intenções de voto contra 41% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (27). Brancos e nulos somam 5%, e 3% não sabem.

A margem de erro do levantamento no estado é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

No cenário nacional, que tem margem de erro de dois pontos percentuais, a pesquisa Datafolha mostra vantagem de Lula, que tem 49% dos votos totais, ante 44% de Bolsonaro, 5% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

Em relação aos votos válidos, que desconsideram brancos e nulos, Bolsonaro marca 56%, e Lula, 44%.

No primeiro turno, Bolsonaro teve 51,09% dos votos válidos no Rio, enquanto Lula marcou 40,68%.

Aliado de Bolsonaro, o governador Cláudio Castro (PL) se reelegeu no primeiro turno, derrotando o candidato de Lula, Marcelo Freixo (PSB).

No estado, a rejeição a Lula é maior (53%), enquanto 43% indicam não votar em Bolsonaro de jeito nenhum.

Entre os eleitores do Rio de Janeiro, 42% consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom; 20% avaliam como regular; 36% opinam que é ruim ou péssimo; e 2% não sabem.

Lula e Bolsonaro têm mirado o Sudeste nesta segunda etapa da campanha. Os dois candidatos estiveram no Rio de Janeiro na mesma semana. Enquanto o presidente tem o governador como cabo eleitoral, o ex-presidente conta com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 799 pessoas no estado do Rio de Janeiro, de terça (25) a esta quinta. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número 04208/2022. O índice de confiança é de 95%.