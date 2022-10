Bolsonaro leva sogro à TV durante direito de resposta no horário eleitoral

Na decisão, ministra Maria Claudia Bucchianeri afirmou que a peça petista, exibida em 15 de outubro, "foi altamente ofensiva à honra de Michelle Bolsonaro as afirmações, dissociadas de qualquer procedimento criminal formal, de que seria "parte do bando", porque teria "crescido no crime".

"Só quem não conhece o Jair que fala mal do Jair. Jair pra mim é fora de série. Não é porque é meu genro. Ele é preocupado com todo mundo. Ele não gosta de coisa errada", afirmou o pai de Michelle Bolsonaro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.