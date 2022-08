Bolsonaro leva apoiadores para conhecer piscina do Palácio da Alvorada

BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta quarta-feira (24) apoiadores dentro do Palácio do Alvorada, a residência oficial da chefia do Executivo, e os levou para conhecer a piscina da casa, em Brasília. A interação foi registrada em vídeo divulgado nas redes do tenente Mosart Aragão, ex-assessor no Palácio do Planalto e atualmente candidato a deputado federal pelo PL de São Paulo.

No diálogo com a militância, Bolsonaro voltou a criticar o "lockdown" —medida de restrição adotada durante a pandemia para frear o alastramento da covid-19— e perguntou "quem estava certo o tempo todo". Os apoiadores responderam afirmativamente que ele, o presidente, tinha razão em seus argumentos.

No auge da crise da pandemia, Bolsonaro protagonizou embate público com governadores, prefeitos, autoridades sanitárias e especialistas devido ao seu posicionamento contrário às medidas de restrição. O governante também foi criticado por espalhar mentiras e notícias falsas sobre a doença que, até ontem (23), matou mais de 680 mil pessoas no país.

Bolsonaro viaja ainda hoje a Minas Gerais, onde há previsão de participar de um comício em Belo Horizonte. Antes de discursar na capital, o candidato à reeleição cumprirá agenda de campanha na cidade de Betim.

A visita de Bolsonaro a Minas ocorre menos de uma semana depois de o principal adversário na eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizar em Belo Horizonte um grande ato de campanha. O estado é tradicionalmente considerado o fiel da balança na disputa presidencial —em geral, o candidato vence em MG acaba faturando o pleito majoritário.