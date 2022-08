Bolsonaro irá a debate neste domingo, diz ministro da Casa Civil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou à reportagem que a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no debate deste domingo (28) está confirmada.

Com a confirmação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também neste sábado, por meio de suas redes sociais, o confronto deve contar com a presença dos dois candidatos que lideram a corrida presidencial.

Mais cedo, na Bahia, Bolsonaro já havia dito a aliados que iria ao debate. A decisão foi tomada após idas e vindas. No meio da semana, ministros chegaram a dizer que Bolsonaro estava decidido a não comparecer.

Segundo membros da campanha, integrantes do governo defendiam que Bolsonaro faltasse ao encontro para evitar se expor. Argumentaram ainda que o chefe do Executivo tem melhorado nas pesquisas de intenção de votos e que seria atacado no debate.

A outra ala da campanha, porém, alegou que ele seria alvo de críticas mesmo sem comparecer, mas que ficaria sem chance de retrucar os adversários.

Houve ainda a avaliação de que Lula foi bem na entrevista ao Jornal Nacional e que o debate serviria para Bolsonaro tirar o petista da zona de conforto, tese que foi vitoriosa.

Devem acompanhar Bolsonaro na ocasião os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Fábio Faria (Comunicações), Paulo Guedes (Economia), além de Fábio Wajngarten e Sérgio Lima, que atuam na comunicação da campanha.

Bolsonaro já tem pronta uma lista de perguntas e respostas. Aliados esperam que ele seja questionado sobre ações na pandemia, como a demora em conseguir vacinas contra a Covid-19, e o pacote que elevou para R$ 600 o valor do Auxílio Brasil.

Este será o primeiro debate presidencial de 2022.

O evento é organizado em pool por Folha de S.Paulo, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura, com início previsto para as 21h. A Folha de S.Paulo fará a transmissão ao vivo, com a publicação de análises ao longo do evento.

O debate será dividido em três blocos. Em reunião com assessores de todos os candidatos ficou acertado que não haverá plateia no estúdio. Além disso, caso um candidato desista de comparecer, a cadeira destinada a ele ficará vazia.

*

DEBATE PRESIDENCIAL

Folha de S.Paulo, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura formaram um pool para promover evento

Quando: Domingo (28), às 21h

Onde: Estúdio da Band, em São Paulo

Organizadores: Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura

Como acompanhar: Site da Folha de S.Paulo fará transmissão ao vivo, com comentários de jornalistas

Candidatos convidados: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil)

Mediadores: O encontro será mediado pelos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nos dois primeiros blocos. No último, a mediação será feira pelo diretor de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, e pela jornalista Fabíola Cidral, do portal UOL

Regras do debate

- O debate será dividido em três blocos

- Não haverá plateia

- Se algum candidato não comparecer ao debate, o púlpito ficará vazio

- Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta

- Se avaliada pertinente, a resposta será dada ainda no mesmo bloco em que ocorreu o caso

Primeiro bloco:

- Haverá perguntas sobre temas sorteados. Candidatos terão um minuto e meio para responder

- Os candidatos poderão questionar seus adversários. O candidato terá quatro minutos para administrar entre a resposta e a tréplica. Quem perguntou tem um minuto para a réplica

Segundo bloco:

- Jornalistas fazem perguntas e escolhem quem comenta. Um minuto para a pergunta e um minuto para o comentário. O candidato que responde terá quatro minutos para dividir como quiser entre resposta e réplica

Terceiro bloco

- Os convidados podem fazer perguntas entre si. Haverá também uma rodada de perguntas sobre temas sorteados e as considerações finais, de 2 minutos para cada