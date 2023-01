Bolsonaro gastou mais de R$ 14 mil em redes como McDonald's e Pizza Hut

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No total, foram R$ 14.820 pagos com cartão corporativo nos quatro anos de governo nas redes McDonald's, Pizza Hut e Outback.

O valor desembolsado por restaurante foi de: R$ 5.701 mil no Outback; R$ 5.370 mil no Pizza Hut; e R$ 3.389 mil no McDonald's.

Na franquia de pizzas, o valor mais alto foi de R$ 569 —pago por Bolsonaro nos seus últimos dias como presidente, em 18 de dezembro do ano passado. Ao todo, foram 20 compras em lojas do Pizza Hut.

Em junho de 2022, o ex-presidente gastou R$ 251 num único dia no McDonald's usando o cartão corporativo.

O levantamento feito pelo UOL usou as planilhas dos gastos de Bolsonaro divulgadas nesta quinta-feira (12) em resposta à agência Fiquem Sabendo por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação). Entre 2019 e 2022, foram desembolsados R$ 27,6 milhões.

Não é possível saber quais cidades e unidades dos restaurantes foram feitas as compras com o cartão.

HOTÉIS E RESTAURANTES

A maior fatia dos gastos com cartão corporativo foi com hospedagem —somente do Ferraretto Hotel, em Guarujá (SP), no litoral paulista, foram R$ 1,4 milhão em quatro anos.

Em um único dia, o ex-presidente gastou R$ 109 mil em um restaurante chamado Sabor de Casa, em Boa Vista (RR). Reportagem do UOL mostrou que o restaurante vende marmitex no valor de R$ 17. A dona do estabelecimento informou que entregou o pedido pela manhã do dia 26 de outubro de 2021.

"Tudo o que foi comprado foi discriminado na nota. Se você me perguntar se havia 659 pessoas para comerem as marmitas ou 3 mil para comerem os kits, eu não posso responder. Entreguei a encomenda às 5h da manhã no quartel e fui trabalhar", afirmou a dona do restaurante, Roberta Rizzo, ao colunista do UOL Thiago Herdy.