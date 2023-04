Bolsonaro ganha leite condensado personalizado de novos vizinhos

O casal também recebeu uma declaração de boas vindas dos novos vizinhos: “Estamos muito felizes e orgulhosos por estarem conosco. Sintam-se carinhosamente acolhidos pelos patriotas do grupo União dos Moradores do Solar de Brasília”.

No leite condensado, além da imagem do ex-presidente, a latinha também tinha a frase “nosso eterno presidente desde 2019” e outros dizeres característicos do governo passado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi presenteado pelos seus novos vizinhos do Condomínio Solar de Brasília, neste domingo (23). Ele e a ex-primeira-dama receberam uma cesta de café da manhã que, junto dos quitutes, tinha um leite condensado personalizado com a imagem de Bolsonaro.

