Bolsonaro faz exames em hospital em São Paulo

Após período de férias em Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro deu entrada na madrugada desta segunda-feira (3) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele passará por exames e a suspeita é de uma nova obstrução intestinal, mesmo motivo de sua internação em julho de 2021. Segundo declarações à imprensa feitas pelo médico do presidente, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, Bolsonaro fará tomografia e mais exames saber o que há no abdômen. Macedo operou Bolsonaro após a facada sofrida pelo presidente na campanha eleitoral de 2018 e o acompanha desde então.

