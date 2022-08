Bolsonaro esconde candidato em MG, e Pacheco falta a ato de Kalil

BELO HORIZONTE, MG, E JUIZ DE FORA, MG (FOLHAPRESS) - O primeiro dia de campanha ao governo de Minas Gerais teve o presidente Jair Bolsonaro (PL) escondendo seu indicado, Carlos Viana (PL), e a ausência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), em ato do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por sua vez, o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), que disputa a reeleição, se encontrou com o grupo Mulheres do Brasil pela manhã, em ato que não apareceu em suas redes sociais. Conforme sua assessoria, o encontro ocorreu em um espaço privado de eventos da capital mineira.

Zema lidera as pesquisas de intenção de voto no estado. Levantamento Datafolha do início de julho mostra o governador com 48% das intenções de voto. Kalil está em segundo, com 21%.

Viana, que aparece em terceiro nas pesquisas, até chegou a subir no palanque de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde o presidente fez seu primeiro ato de campanha nesta terça-feira (16).

O local escolhido foi o mesmo onde Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018.

Viana foi citado pelo locutor como uma das pessoas que estavam no palanque, mas não discursou. Até mesmo o candidato da chapa de Viana ao Senado, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), usou o microfone. Um candidato a deputado federal, Nikolas Ferreira (PL), também falou, ainda que brevemente.

A Folha entrou em contato com a assessoria de Viana para saber os motivos pelos quais o candidato não discursou, mas não houve resposta.

Bolsonaro, ao menos até o início da campanha, vinha tentando atrair Zema para o seu palanque em Minas Gerais.

O governador, no entanto, desviou das investidas, alegando que o Novo tem candidato ao Palácio do Planalto. É provável, no entanto, que o atual ocupante do Palácio Tiradentes apoie Bolsonaro no segundo turno.

Na capital, o primeiro ato de campanha de Kalil foi a inauguração do comitê central, na região centro-sul de Belo Horizonte.

O PT, que tem o deputado estadual André Quintão como vice na chapa, compareceu em peso, com parlamentares e lideranças.

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco , um dos principais nomes do PSD, por outro lado, não foi. Questionado por jornalistas, Kalil disse que não queria falar de "quem está fora".

"Não vou falar de ausente, não. Vamos falar de quem está presente. Nós estamos aqui em campanha. Falar de quem não está é desprestigiar quem está lutando muito e vai ter a nossa gratidão eterna", afirmou o ex-prefeito da capital.

Via assessoria de imprensa, o presidente do Congresso disse que não esteve em Belo Horizonte "em função de uma série de compromissos em Brasília referentes à presidência do Senado Federal".

Candidato pelo PSDB, o ex-deputado federal Marcus Pestana cumpriu agenda em Ubá, na Zona da Mata, e tem ato previsto na noite desta terça em Juiz de Fora.