Bolsonaro entra em confusão com youtuber que o xingou de 'tchutchuca do Centrão'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em uma confusão na manhã desta quinta-feira, 18, na saída do Palácio da Alvorada, com o youtuber de direita Wilker Leão, que o xingou de "vagabundo", "covarde", "canalha" e "tchutchuca do Centrão".

O chefe do Executivo foi provocado enquanto tirava selfies com apoiadores, antes de viajar para São José dos Campos (SP), onde realiza atos da campanha à reeleição. Na ocasião, Bolsonaro tenta pegar o celular do youtuber e o puxa pela gola da blusa e pelo braço, mostra vídeo gravado pela TV Globo.

Depois de perguntar por que Bolsonaro "limitou a delação premiada", o youtuber é vaiado pelos apoiadores do presidente e, na sequência, aparece sendo derrubado no chão, mas não fica claro quem o puxou. O homem, então, continua questionando o presidente e faz xingamentos. Bolsonaro já havia entrado no carro oficial, para sair do Alvorada, mas resolve voltar e diz que quer conversar com o youtuber. O presidente, então, vai em direção a Wilker, tenta pegar o celular e segurá-lo pela gola da blusa e pelo braço.

Na sequência, os seguranças de Bolsonaro tiraram Wilker de perto do presidente. O youtuber permaneceu no local e depois ainda conversou com Bolsonaro sobre os temas das críticas que havia feito ao chefe do Executivo.