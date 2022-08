Bolsonaro empata entre brancos, e Lula amplia vantagem entre pretos, diz Datafolha

A última pesquisa foi feita com 5.744 eleitores acima dos 16 anos em 281 cidades. Ela foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09404/2022.

Abaixo, é possível ver a evolução dos dois desde maio. No Brasil, 43% do eleitorado se declara pardo, 32%, branco, e 17%, preto, também segundo o Datafolha. Amarelos e indígenas não foram considerados porque as bases de dados são muito pequenas.

Por outro lado, Lula ampliou novamente a dianteira entre as pessoas que se declaram pretas, e a diferença passou de 38 para 41 pontos -agora, tem 60%, e o rival, 19%. Entre pardos, ambos subiram, e a vantagem do petista segue igual.

