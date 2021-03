Bolsonaro efetiva troca de empresário por militar no comando da Secretaria de Comunicação da Presidência

Antes da alteração, o presidente pretendia nomear Wajngarten para um posto de assessor especial da Presidência da República, provavelmente em São Paulo, para onde o secretário costuma viajar com frequência, um dos motivos de seu desgaste no governo.

Em outro caso que envolve o agora ex-secretário, a Folha revelou no ano passado que Wajngarten recebia, por meio de uma empresa da qual é sócio, dinheiro de emissoras de televisão e de agências de publicidade contratadas pela própria secretaria, ministérios e estatais do governo federal.

A coluna Painel, da Folha, revelou no início deste mês que a Polícia Federal mirou Wajngarten em julho de 2020 com um pedido de busca e apreensão.

Neste último caso, os desentendimentos ocorreram principalmente devido à política de comunicação durante a pandemia do coronavírus. Bolsonaro demonstrava descontentamento com o empresário.

A saída de Wajngarten ocorre após um histórico de desentendimentos do empresário com a imprensa, com sua própria equipe, com Fábio Faria e também com o gabinete da Presidência da República.

Segundo pessoas ligadas ao presidente, Faria foi o responsável por articular a ida do almirante para a Secom e, por isso, a troca não significa uma militarização da comunicação do governo, apesar de Rocha ainda estar na ativa.

A tendência é a de que a Secom, pelo menos por enquanto, siga subordinada ao Ministério das Comunicações, de Fábio Faria. O almirante e o ministro são próximos e, no início do mês, viajaram juntos em missão diplomática para Ásia e Europa.

