Bolsonaro é questionado sobre fome e relativiza dados

Há dois meses, o país soube que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, segundo apontou a segunda edição do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, da Rede Penssan --um patamar semelhante ao que havia sido registrado há três décadas.

No debate, Ciro Gomes perguntou se o presidente não estava sendo conivente com a fome de milhões de brasileiros. Bolsonaro voltou a questionar os dados apresentados sobre a insegurança alimentar.

