Bolsonaro é levado a hospital após sentir desconforto

"Falaram que ele estava com refluxo e dor no estômago", completou.

"Ele estava fazendo exames com os médicos da Presidência. Foi o que me informaram. Ela [Michelle Bolsonaro] estava até preocupada querendo ir embora logo para poder ir lá", disse o parlamentar.

Durante a sua fala no evento, Pereira surpreendeu aos presentes ao informar que Bolsonaro havia faltado o evento para realizar exames, sem dar mais detalhes na ocasião. Apenas após o evento o deputado federal informou brevemente do que se tratava.

O chefe do Executivo era aguardado para participar da cerimônia de filiação ao Republicanos de dois de seus ministros: o titular da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. A mesa dos convidados inclusive continha uma plaquinha de identificação com o nome de Jair Bolsonaro, que depois foi retirada.

