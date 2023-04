Bolsonaro é anunciado por ultradireita para evento em Portugal

Após passar três meses no país americano e desprezar o rito democrático da passagem de poder a seu sucessor, o ex-presidente voltou ao Brasil no último dia 30 e assumiu a função de presidente de honra do PL.

O líder do Chega, terceira maior força do Parlamento português, afirmou que o partido irá "promover, divulgar, organizar, transportar e fazer tudo o que estiver ao alcance" para garantir que o protesto contra Lula seja de grandes proporções.

