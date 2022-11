Bolsonaro diz que quer declarar apoio a manifestantes, mas teme Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jair Bolsonaro (PL) tem dito a interlocutores que o visitam no Palácio da Alvorada que estuda uma formulação para conseguir declarar apoio aos manifestantes que estão nas ruas desde sua derrota para Lula (PT) na disputa presidencial, período ao longo do qual o presidente tem se mantido em silêncio e reclusão.

